GARANT, Yvonne Lapointe



À la maison de soins palliatifs du littoral de Lévis, le 9 août 2020, à l'âge de 90 et 8 mois, est décédée madame Yvonne Lapointe, épouse de monsieur Marcel Garant. Elle était la fille de feu Arsène Lapointe et de feu Philomène Boivin. Elle demeurait à St-Malachie, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h30,Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de St-Léon-de-Standon. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : France (Luc Aubé) et Denis (Valérie Noël); ses petits-enfants: feu Vickie et Frédéric Aubé et Samuel Garant. Elle était la sœur de: feu Ernest (feu Cécile Veilleux), feu Alphonse (feu Laurette Lacasse), feu Rita (feu René Lefebvre), Anita (feu Jules Gagné), Alice (feu Arthur Rochette) et Marcelle (feu Camille Nadeau). De la famille Garant, elle était la belle-sœur de: feu Joséphine (feu Bellarmin Perreault), feu Marie-Ange (feu Odilon Vachon), feu Marie (feu Raymond Soucy), feu Jean-Marie, feu Thérèse (feu Joseph-Henri Audet), feu Robert (feu Yvette Fillion), feu Hélène (feu Raymond Fournier) et Jeannine (feu Hervé Dion). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, 5445, rue Saint-Louis, Lévis QC G6V 4G9. Des formulaires seront présents à l'église de St-Malachie. La direction des funérailles a été confiée à la