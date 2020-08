RICHARD, Fernande Pelletier



À la Résidence Le Havre du Lac, le 27 juillet 2020, à l’âge de 97 ans, est décédée dame Fernande Pelletier, épouse de feu monsieur Lin Richard. Fille de feu dame Marie-Louise Mercier et de feu monsieur Delphis Pelletier, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de L’Islet. Elle était la mère de: feu Jacques (Diane Mercier), Pierre (Carmelle Baril), France (Rodrigue Leblanc), Lise (Normand Kennedy), Nicole, Paul (Josée Anctil), Julie (Roch Champagne) et Jean (Elise Duval). Elle laisse également dans le deuil ses petit-enfants: Jean-François et Pierre-Luc, Annick et Nicolas, David et Luc, Andréanne, Maxime et Marie-France, Marie-Pier et Marc-Antoine, Philippe, Mathieu et Laurie, leur conjoint(e) ainsi que ses 17 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu sœur St-Louis, feu Alphonse (feu Jeanne Miville; feu Dorothée Chouinard), feu Simone, feu Cécile (feu Georges St-Pierre), feu Rodolphe (feu Imelda Dumas). De la famille Richard, elle était la belle-sœur: feu Paul, feu Gaston, feu sœur Julia S.C.I.M., feu Louis, feu Roch (Fernande Dupont), feu Gilles (feu Françoise Savard), feu Thérèse (feu Raymond Richard), feu Yves (feu Madeleine Fournier), feu Jules (feu Louisette Anctil), feu sœur Françoise S.C.I.M., feu Colette (feu Bernard Léveillé), sœur Louise R.J.M., sœur Hélène R.J.M., feu Bernard (feu Jeannine Thiboutot), feu Jean-Marc (Alberte Jean). Merci à la Villa Joie de Vivre où elle a vécu pendant 15 ans en toute sécurité. Merci également au personnel du CLSC de Saint-Pamphile et à celui du Havre du Lac qui l’a si bien accueillie pour ses derniers moments.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 21 août 2020 de 10h30 à 13h30.L’inhumation des cendres suivra au cimetière paroissial « Bellevue ».