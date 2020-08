GAGNON, Stephen



Le 4 août 2020, est décédé à Jonquière, à l'âge de 59 ans et 6 mois, Stephen dit Steeves Gagnon, fils de feu M. Florian Gagnon et de feu Mme Marthe Fradette. Il demeurait à Alma.auà compter dude 9h à 11h.. Son dernier repos sera au cimetière La Souvenance. Il laisse dans le deuil sa sœur Johanne (Yvon Bergeron); ses oncles et tantes: Fleurette Gagnon, Peggy Gagnon (feu Benoit Savard), Clermond Gagnon (Huguette Langlais), Ghislain Gagnon (Danielle Douville), feu Émilien Gagnon; feu Aurélien Fradette, feu Huguette Fradette, feu Fabienne Fradette (Benoit Larouche), André Fradette (Francine Lapointe), feu Rita Fradette (feu Jean-Yves Germain), feu Gérard Fradette ainsi que de nombreux parents et amis. Pour démontrer votre soutien à la famille de Stephen et partager un souvenir, rendez-vous sur le site www.complexefuneraireberubeetfils.com