Blue Jays: Randal Grichuk est en feu

Le voltigeur Randal Grichuk a frappé la longue balle pour une quatrième partie consécutive, mercredi après-midi, aidant les Blue Jays de Toronto à compléter le balayage d’une série de trois matchs face aux Orioles, à Baltimore.

Cette fois, Grichuk a frappé la balle de l’autre côté de la clôture à deux reprises, produisant les trois premiers points des Jays dans une victoire de 5 à 2.

Grichuk, qui totalise cinq circuits en quatre matchs et six longues balles depuis le début de la saison, affiche une moyenne au bâton de ,344. Seul Bo Bichette, présentement sur la touche en raison d’une blessure à un genou, le devance chez les Blue Jays avec sa moyenne de ,361.

Dans la rencontre de mercredi, Grichuk a réussi un circuit en solo pour entamer la deuxième manche face au partant Tommy Milone. Le voltigeur des Jays est venu hanter à nouveau Milone avec une claque de deux points en sixième.

Brandon Drury a produit le quatrième point de la formation torontoise, à l’aide d’un ballon-sacrifice, en huitième manche. Cavan Biggio y est allé d’un double en neuvième avant de croiser le marbre à la suite d’un simple opportun de Lourdes Gurriel fils.

Borucki poursuit le bon travail

Au monticule pour les Blue Jays, Tanner Roark a alloué deux points, dont un seul mérité, en cinq manches de travail, même s’il a permis neuf coups sûrs à l’adversaire. Les releveurs Ryan Borucki, Thomas Hatch et Rafael Dolis ont complété le boulot.

Si Roark (2-1) a été crédité de la victoire et que Dolis a obtenu son premier sauvetage de la saison, Borucki a une fois de plus impressionné en ne permettant qu’un but sur balles en une manche et un tiers. En huit présences en relève cette saison, Burocki n’a d’ailleurs encore cédé aucun point en sept manches et deux tiers.

Montrant une fiche de 10-11, les Jays disputent un programme double face aux Phillies de Philadelphie, à Buffalo, jeudi. Chase Anderson sera le partant du club torontois pour la première rencontre tandis que Trent Thornton doit entamer le second match sur la butte. Le nom du jeune lanceur Nate Pearson a par ailleurs été placé sur la liste des blessés pour au moins 10 jours, mercredi, en raison de douleurs au coude.