Certaines personnes ont plus de mal que d’autres à s’affirmer

Je vous écris pour vous dire que je vous ai trouvée un peu rude avec celle qui signait « Femme perdue ». Elle vous exprimait ce matin sa crainte de prendre sa retraite, tant elle avait peur de vivre son quotidien à plein temps avec l’homme avec qui elle partageait sa vie depuis 45 ans.

Cet homme de 75 ans, sévère et dictatorial, qui l’a tenue en laisse toute sa vie durant et qui a pris sa retraite il y a cinq ans, ne l’avait en plus, jamais mise au courant de ce qu’il faisait avec l’argent qu’elle gagnait par son travail. Vous semblez ne pas avoir réalisé que son travail était sa seule échappatoire à sa prison domestique ainsi qu’à son geôlier. Ce mari me semble un individu dangereux, et son comportement est certainement malveillant, selon moi.

Mon seul espoir c’est qu’elle entende votre conseil de se tourner vers ses enfants pour l’aider à agir pour son bien à elle. Et si ça vous semble pertinent, voici ce que moi je lui dirais en plus : « Madame, au-delà de ce que Louise vous a suggéré de faire pour sortir de votre impasse et avec lequel je suis complètement d’accord, j’aimerais quand même ajouter un petit supplément de mon cru.

Il existe au Québec des lieux d’écoute et d’accompagnement qui s’appellent des Centres de femmes. Il ne s’agit pas de maisons d’hébergement où on accueille des femmes avec leurs enfants pour des séjours plus ou moins prolongés. Il s’agit de lieux où on aide les femmes qui vivent toutes sortes de situations difficiles. Leurs services sont gratuits et confidentiels.

Bon... vous devinez certainement que les travailleuses de ces centres sont très souvent des... féministes. Mais rassurez-vous, Madame, ce n’est pas contagieux ! Et vous n’avez surtout pas besoin de l’être, féministe, pour profiter de leur grande expérience et de leur soutien qui seront toujours respectueux de votre décision. Quand les ressources existent, il faut savoir en profiter. »

Une lectrice inquiète pour cette femme

Votre suggestion est excellente. Par contre, je ne vois pas pourquoi vous trouvez rude mon commentaire visant à réveiller cette personne qui dort au gaz depuis 45 ans. Au point même de balayer sous le tapis l’importance du fait que ses enfants ne vont plus la visiter parce qu’ils ne supportent plus leur père, et qu’ils l’ont eux-mêmes souvent incitée à le quitter. Il y a certains moments dans l’existence où, si on veut réveiller celui ou celle qui refuse de regarder sa vérité en pleine face, il faut appeler un chat un chat, pour qu’elle comprenne l’urgence d’agir. Et je crois ce moment-là venu pour elle.