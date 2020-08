Comment aider ma petite-fille chérie?

Je suis la grand-mère de trois petits-enfants. L’une de ma fille et les deux autres, de mon fils. Vu mon âge et mon état de santé, je n’ai recommencé à les voir qu’au début de juillet. Je n’ai rien remarqué de particulier chez les garçons de mon fils, mais je trouve bien taciturne la fille de ma fille. Comme je n’ai jamais aimé le chum de ma fille, je soupçonne que le confinement fut difficile pour elle. Comme je ne veux pas brasser la cage trop fort pour ne pas frustrer ma fille, je me tais.

Mais comme j’ai lu dans Le Journal que l’organisme Tel-Jeunes avait eu dix fois plus d’appels d’adolescents en détresse pendant le confinement, je me demande comment je devrais intervenir auprès de ma petite-fille.

Mamie

Vous touchez là une question délicate et je vous inciterais à marcher sur des œufs pour explorer cette affaire. Rapprochez-vous de cette enfant et emmenez-la subtilement, à se confier à vous. C’est certainement la meilleure façon de vérifier vos appréhensions, pour peut-être constater qu’il ne s’agissait que d’une réaction normale à une période de stress. C’est ce que je vous souhaite de tout cœur.