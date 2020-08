Course à la direction du PQ: Nantel met la charrue devant les bœufs, selon Gaudreault

QUÉBEC | Le candidat à la direction du Parti québécois Sylvain Gaudreault compare la plateforme électorale de son rival, l’humoriste Guy Nantel, à un «tour de magie».

«Il y a beaucoup d’idées là-dedans qui sont pour après l’indépendance. Alors ça devient un peu un tour de magie», a indiqué le député de Jonquière lors d’un point de presse pour présenter un nouvel appui, celui de la doyenne du caucus du Parti québécois, Lorraine Richard.

Sylvain Gaudreault reproche également à Guy Nantel de laisser croire aux citoyens qu’ils pourront eux-mêmes définir la constitution d’un éventuel Québec indépendant, alors que son programme comporte certaines balises.

«Il amène ça pour après la souveraineté en disant : "il y aura 17 régions avec des instances décisionnelles ". Ben c’est parce que, justement, l’assemblée constituante devrait prévoir ce type de chose, mais là il le dessine à l’avance. Alors j’ai de la misère à le suivre [...]», a-t-il expliqué.

Photo d'archives Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

Le député s’est d’ailleurs engagé à dévoiler dans les prochains jours une stratégie d’ascension à l’indépendance «beaucoup plus conforme à celle des militants et militantes du Parti québécois» sans toutefois en révéler les détails.

«Mépris» envers le caucus

Quant à la députée de Duplessis, Lorraine Richard, elle a vanté l’expérience de Sylvain Gaudreault en rappelant qu’il était le seul élu parmi tous les aspirants au poste de chef du PQ.

«Je pense qu’au Parti québécois, on part quand même de loin. On a une reconstruction à faire et la présence pour moi du chef du Parti québécois à l’Assemblée nationale, c’est extrêmement important», a-t-elle dit.

Questionné sur son avenir politique advenant la défaite de Sylvain Gaudreault à la course à la direction du PQ, Lorraine Richard a refusé de s’engager à rester en poste d’ici aux prochaines élections provinciales prévues à l’automne 2022.

«Je vous dis juste que j’aviserai à ce moment-là, si ce n’est pas Sylvain Gaudreault qui est chef du Parti québécois. Selon moi, ce sera celui-ci», a-t-elle martelé.

À l’exception de l’avocat Paul St-Pierre-Plamondon, aucun autre candidat ne l’a contacté pour solliciter son appui, a-t-elle ajouté par la suite.

«Les deux autres candidats (l’humoriste Guy Nantel et l’historien Frédéric Bastien), je ne sais même pas s’ils sont capables de nommer les députés qui sont présentement au Parti québécois», a-t-elle ajouté en affirmant que cela relevait «d’un certain mépris» de leur part envers le caucus du PQ.