Couverture des conventions américaines: Trump au centre des discussions

MONTRÉAL – Couvrir une campagne électorale en période de pandémie est un événement inédit. Les deux grands réseaux, TVA et Radio-Canada, ont mobilisé leurs équipes pour couvrir le plus largement possible, cette semaine et la prochaine, la convention des démocrates et celle des républicains.

Correspondant de TVA et de LCN à Washington, Richard Latendresse va suivre les conventions depuis la Maison-Blanche. «Je suis habituellement basé dans les bureaux de CNN, mais en raison de la pandémie, on ne peut même plus entrer dans le bâtiment. Je travaille donc désormais à la Maison-Blanche, où je vais suivre ces conventions puisqu’elles sont principalement virtuelles», a-t-il expliqué à l’Agence QMI.

La salle de rédaction de TVA et de LCN à Montréal va également participer à la couverture de ces deux événements.

Pour le journaliste Latendresse, qui vit aux États-Unis depuis 14 ans, l’enjeu de ces conventions est différent selon le parti.

«Je pense que les démocrates ont besoin de montrer qu’ils sont capables de se rassembler, après une primaire déchirante. Il y a aussi un courant, composé de jeunes et de militants qui ont l’impression de ne pas avoir été écoutés, qui tend vers la gauche, alors que le cœur du parti est plutôt au centre», a dit M. Latendresse.

Le travail des républicains va se concentrer, selon lui, à tenter de sauver les meubles en disant que la crise a frappé dur, mais que ce n’est pas la faute du président Donald Trump.

«Vu que ce sont des conventions virtuelles, elles ne vont pas changer grand-chose dans les sondages. Mais elles vont toutefois donner le ton de la campagne électorale», a indiqué Richard Latendresse.

Analyse en direct

Anne-Marie Dussault anime une série d’émissions spéciales pour les conventions américaines, en plus de sa quotidienne 24/60, tous les jours de 19 h à 23 h 30.

«On mise sur l’expertise de nos analystes. On veut aussi essayer de faire comprendre ce système électoral, les enjeux démocratiques, tout en couvrant chaque journée de campagne avec les enjeux qui surgissent», a dit Mme Dussault.

Selon la journaliste, ces conventions vont beaucoup tourner autour de la personnalité du président Trump. «Pour les deux partis, il faut mettre de l’avant leurs idées de campagne, mais aussi illustrer ce qui est l’enjeu de ces conventions, le plébiscite sur Donald Trump», a-t-elle dit.

Elle pense notamment que le parti démocrate va vouloir montrer une image rassembleuse et transpartisane, en essayant de convaincre les indépendants et les républicains frustrés.

«Du côté de Trump, on va certainement vouloir démontrer que ses réalisations, ses idées et sa base ont besoin de le faire réélire pour qu’il poursuive ses volontés politiques. On voit déjà que le langage est très cru, c’est un débat politique davantage axé sur la personnalité de Donald Trump. Les démocrates l’attaquent, et Trump s’affirme.»