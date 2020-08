Déjà fini l’effet Kirk Muller?

Deux blanchissages de suite. Contre un jeune gardien de 23 ans. À ce jeune âge, Carey Price regardait jouer Jaroslav Halak contre les Capitals de Washington. C’est bien pour dire.

Deux blanchissages de suite. Le Canadien a donné trois buts dans les trois derniers matchs et il en a perdu deux.

Mais c’est difficile de gagner quand tu ne marques pas un seul petit but. T’as beau avoir Carey Price devant le but, après six périodes de prolongation, tu vas toujours finir par perdre si t’en scores pas un.

Tous les fefans qui m’ont écrit après la victoire de 5-0 du Canadien, le soir du barbecue, tous ceux qui ont étalé leur expertise sur les sites de RDS, TVA Sports ou du Journal en parlant de l’effet Kirk Muller ; ceux qui se demandaient si ce n’était pas la fin de Claude Julien et si le Canadien, libéré de Julien, n’allait pas devenir une puissance offensive ; tous ces fefans, vous expliquez comment les retombées de l’effet Muller ?

S’ENNUYER DE CLAUDE JULIEN ?

Je ne suis pas dans la bulle. Renaud Lavoie semble y être. Je ne sais pas ce que Lavoie a vu et entendu à Toronto, mais hier soir, il avait l’air d’un chevreuil égaré sur le chemin des Ancêtres, pas loin de la maison à Sainte-Adèle.

Ce n’est pas péjoratif, c’est juste que Lavoie semblait figé en essayant d’expliquer ce qu’il avait ressenti. Comment les joueurs semblaient être à côté de leurs pompes, comment ce n’était pas si évident qu’on le pensait de s’adapter à un autre coach. Même si les systèmes de jeu sont identiques en principe, le choix et l’utilisation des joueurs sont très différents.

Je ne pense pas que Claude Julien aurait collé Brendan Gallagher sur le banc pendant 10 minutes et demie en troisième période. Même si Gallagher traverse une passe difficile et qu’il n’arrive pas à marquer un sacré but. Je ne parle même pas de Jonathan Drouin, dont le temps de glace a fondu de quatre minutes hier.

Il n’a pas été très bon. Il n’a pas été très mauvais.

KK ET SUZUKI...

J’espère que Claude Julien se repose bien et récupère. Je ne pense pas qu’il ait à s’inquiéter pour son poste. En fait, hier, ç’aurait fait du bien de le voir débarquer dans le vestiaire entre la deuxième et la troisième. Comme Gilles Guilbeault à la fin de la deuxième série de Lance et Compte après son infarctus : « C’est à soir qu’on va voir si on a du cœur. » Ça ressemblait à ça.

C’est toujours bon dans un film. Dans la vraie vie...

Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki ont encore été les plus ardents des attaquants du Canadien. Mais quand deux jeunots de 20 ans traînent ton attaque, c’est mauvais signe.

Le bon côté de leur éclosion, c’est que c’est rassurant pour les fans du Canadien. On a vite compris que Suzuki avait un bel avenir devant lui. Il me fait penser à Pierre Larouche... en attaque. Il lui est largement supérieur dans son jeu défensif. Mais on hésitait dans le cas de Kotkaniemi. Son séjour avec le Rocket de Laval a été son épiphanie. Avec Joël Bouchard, il a découvert le plaisir de jouer et de gagner. On oublie que le printemps dernier, le Rocket était dans une très belle course pour une place dans les séries. Le pauvre grand garçon avait passé toute sa carrière pro avec une bande de perdants.

À Laval, Bouchard lui a donné le goût de gagner. Et d’avoir du plaisir.

En plus, la pandémie a permis à maman Kotka de bien nourrir son grand ado. En six mois, à moins de 20 ans, c’est pas long que tu déposes un solide dix livres de muscle sur ta grande carcasse. Ça semble être le cas pour KK.

Price, les deux jeunes, Weber et Petry, du cœur et de la détermination, ça devrait suffire pour gagner la série en sept.

Que c’est que vous voulez que je vous dise ?