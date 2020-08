GAGNÉ, Monique Gilbert



Au Château Sainte-Marie, le 6 août 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Monique Gilbert, épouse de feu M. Benoit Gagné. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera:Le jeudi 20 août 2020 de 19h à 21h et le vendredi 21 août 2020 de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Françoise Beaulieu), Francine et Réal (Lynda Fradette); ses petits- enfants: Véronique (Jean-Philippe Cantin) et Guillaume Langevin (Renée-Claude Bergeron), Catherine, Anne-Sophie (Marc-Antoine Normand) et Luc-Antoine Gagné; son arrière-petit-fils Nathan Cantin; ses frères et sœurs: feu Gérard (feu Marie-Laure Cloutier), feu Mariette (feu Émile Grondin), feu Édouard (feu Marie-Claire Poulin), feu Léo (feu Gemma Laliberté), feu Roméo (Gisèle Cliche), feu Catherine (feu Bernardin Giguère), feu Émile (Florence Vachon), Thérèse (Jean-Paul Labbé), feu Lucien (Émérienne Sylvain), feu Marie-Reine et feu Françoise; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Georges-Émile (feu Blandine Roberge, feu Fernande Marcoux), feu Raoul (feu Blanche Marchand), feu Claire (feu Marie-Louis Grenier), feu Jean-Luc (feu Lucille Fortin), feu Gemma, feu Thérèse (feu Julien Leclerc), feu Carmelle (feu Henri-Louis Bilodeau), feu Jeannine (feu Gérard Milot), Laurette (feu Léonard Samson), Huguette (feu Paul-Eugène Jacques), feu Françoise et Rénald. Elle laisse également dans le deuil son ami de cœur M. Bertrand Bédard ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons suggérés: Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus, paroisse de Sainte-Marie.