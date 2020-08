GIGUÈRE, Narcisse



Au CISSS CA Saint-Georges, le 4 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Narcisse Giguère, époux de dame Réjeanne Jacques. Il demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce.. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marjolaine (Luc Dion), Bruno (France Rancourt), Martial (Judith Poulin), feu Fabienne, feu Lise-Anne, feu Marco, Odette (Guy Veilleux), Marco (France Boily), Christiane et Christine (Dany Gilbert); ses petits-enfants: Isabelle et Lysanne, Luce (Jonathan Lacasse), Marie-Andrée (Michaël Therrien), Julien (Maylina Bédard), Samuel, Pier-Anne (Samuel Jacques), Amélie (Jean-Sébastien Marois), Thomas, William, Antoine et Catherine; ses arrière-petits-enfants: Nicolas, Louis-David et Stella. Il était le frère de feu Étienne (feu Simone Roy), feu Paul-Eugène (feu Marie-Rose Roy), feu Marie-Élise (feu Georges Lessard), feu Joseph (feu Marguerite Rodrigue), feu Elmire (feu Benoît Labrie), feu Bernardin (feu Catherine Gilbert), feu Jean-Marie (Réjeanne Cloutier), feu Raymond (Jeannine Giguère) et feu Yves (feu Fernande Poulin, Evanna Morissette). Il était le beau-frère de Micheline (Henri-Paul Paré), Gisèle (Dominique Groleau), Huguette (feu Bernardin Bernard), Denis (Louise Poulin), Odile (Jean-Louis Lessard) et Pierrette (Lionel Morin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du CISSS CA Saint-Georges pour son grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (C.P. 1, Sainte-Marie, G6E 3B4): www.alzheimerchap.qc.ca ou à la Fabrique Sainte- Famille de Beauce (Saint-Joseph).