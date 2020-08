FCEI: les PME implantées dans les centres urbains continuent d’en arracher

Seulement une PME sur cinq se trouvant dans les centres urbains canadiens fait de nouveau des ventes normales.

• À lire aussi: Salle d’essayage virtuelle en réalité augmentée

• À lire aussi: La construction de nouvelles maisons menacée par la pandémie

C’est qu’a rapporté mercredi la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), qui a mis à jour les données de sa campagne #JechoisisPME visant à encourager les consommateurs à soutenir l’économie locale en ces temps de pandémie.

Ainsi, on apprend que 22 % des PME canadiennes implantées dans les centres urbains du pays ont retrouvé leur rythme de croisière et font des ventes normales. Dans les zones rurales, la proportion grimpe à 37 %.

Si l’on ventile les chiffres pour mettre en perspective ceux du Québec, 26 % des entreprises urbaines québécoises ont retrouvé leurs ventes habituelles pour cette période de l’année, loin derrière 45 % des PME installées dans les régions.

«Normalement, on ne s'attend pas à ce que les commerçants éprouvent une si grande difficulté à trouver des clients», a dit François Vincent, vice-président Québec de la FCEI.

«Mais la fermeture des bureaux dans les centres-villes et la suspension du tourisme international ont porté un coup très dur aux commerces qui s'y trouvent, a-t-il poursuivi. Plus de pause-café ou de pause lunch pour les travailleurs, pas de souvenirs à rapporter ou de restaurants à découvrir pour les voyageurs. Ces entreprises sont frappées durement. Elles risquent de fermer définitivement leurs portes, et en grand nombre.»

Le Tableau de bord de la FCEI dans le cadre de la campagne #JechoisisPME ont peu varié depuis la plus récente mise à jour, qui remontait au 5 août. Ainsi, 66 % des PME canadiennes sont complètement ouvertes (contre 63 % il y a deux semaines), 40 % utilisent leur capacité de main-d'œuvre normale (par rapport à 39 %) et 28 % ont retrouvé leur niveau de ventes habituel (contre 26 %).

«L'achat local est crucial pour la survie de nos PME, a indiqué M. Vincent. Cette semaine, nous invitons les personnes qui vivent dans des centres urbains ou à proximité à encourager les entreprises qui animent nos villes. On peut le faire en commandant des plats à emporter ou en allant faire une promenade pour encourager les détaillants de notre centre-ville. Pour préserver nos commerces et redresser la situation économique d'une manière générale, la meilleure chose à faire, c'est de choisir PME.»

Plus de 5100 membres de la FCEI ont répondu aux questions de l’organisation avant le 13 août.