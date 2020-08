Hail to the Deadites: un cadeau pour les amateurs

Certains cinéastes se seraient contentés d’observer le phénomène Evil Dead à vol d’oiseau pour le documenter. Mais pas Steve Villeneuve, qui y saute aujourd’hui à pieds joints pour y explorer tous les recoins. Résultat : il livre avec Hail to the Deadites bien plus qu’un simple documentaire, mais bien un véritable cadeau pour les fans d’épouvante.

Plus de 40 ans après la sortie de son tout premier chapitre, la saga Evil Dead continue de fasciner et d’inspirer. À preuve, on a eu droit à deux suites, un remake, une série télévisée, une comédie musicale, une poignée de jeux vidéo et de romans graphiques...

Bref, aucune avenue ne semble avoir été laissée inexplorée. Pourtant, personne ne semble avoir eu l’idée de donner la parole aux fans.

C’est là que Steve Villeneuve entre en jeu.

Brillant

Dix années après son fascinant Under the Scares, il rapplique donc avec un deuxième documentaire particulièrement brillant, où il part à la rencontre de cinéphiles ayant été marqués au fer rouge par la populaire saga d’épouvante.

Il relaie ainsi au second rang l’aspect didactique au profit des anecdotes humaines et personnelles, voire intimes. Et ça, c’est un choix particulièrement gagnant dans ce cas-ci.

Pourquoi ? Parce qu’il réussit ainsi à maintenir l’intérêt des fans d’épouvante les plus aguerris qui, pour la grande majorité, connaissent par cœur tous les secrets de la saga.

Mais bien plus qu’une simple rencontre avec les fans d’Ash Williams et ses démons, Hail to the Deadites permet de mettre en lumière l’importance de la série Evil Dead, autant dans la culture populaire que dans le monde de l’épouvante. Car c’est en voyant l’impact considérable qu’ont eu les personnages de Sam Raimi sur les cinéphiles qu’on prend réellement conscience de l’ampleur du phénomène.

Certes, les entrevues avec Bruce Campbell et autres membres de la distribution des trois films sont toutes fort intéressantes, certaines offrant d’ailleurs des anecdotes absolument savoureuses, mais ce sont les fans qui sont les réelles vedettes de Hail to the Deadites. Et il était visiblement grand temps que quelqu’un s’attarde à leurs histoires.

Hail to the Deadites | ★★★★