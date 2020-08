Iani Bédard: conjuguer animation et jeu à la télé

Grâce à l’animation et au jeu à la télé, Iani Bédard a déjà cumulé près de 10 ans d’expérience à l’écran. Pourtant, il n’a que 15 ans.

L’adolescent se plaît à développer sa carrière de différentes façons. «J’essaie de diversifier ça. J’adore la fiction. J’ai commencé avec les pubs et j’ai découvert l’animation.» Mais pour lui, pas question de faire un choix. «Je n’ai pas envie de pencher vers l’animation ou juste vers la fiction.»

Il faut dire que jusqu’à maintenant, les projets auxquels il a contribué l’ont grandement intéressé. À preuve, il avoue avoir pleuré à la fin de presque chacun d’entre eux.

Aux commandes

En tant que Iani Bédard, il a été coanimateur aux côtés de Tristan Demers pour l’émission artistique «BAM». De plus, il a accepté un costaud mandat, partageant la tâche avec Mario Tessier pour «Le p’tit cabaret», une émission de variétés dont les quatre saisons ont braqué les projecteurs sur des enfants talentueux.

«Ce que je trouvais stimulant, c’était d’en apprendre plus sur les jeunes du Québec, dit-il. “Le p’tit cabaret”, ç’a duré quatre saisons et il y a eu énormément de jeunes talentueux qui faisaient cirque, danse, chant, magie, musique. Ça m’a rendu heureux et joyeux de voir qu’on a autant de talents que ça.»

Par le fait même, il a profité de cette expérience pour noter des trucs de Mario Tessier et se faire confiance. «Quand j’ai commencé à faire “Le p’tit cabaret”, je ne connaissais pas Mario, je ne connaissais nullement le milieu des animateurs. Je devais apprendre par moi-même. Évidemment, Mario m’a beaucoup aidé au début, il m’a donné des trucs sur la scène, mais j’ai aussi appris tout seul à faire des entrevues avec les jeunes.»

Cela dit, son apprentissage ne s’est pas fait sans heurt. Qu’a-t-il trouvé le plus ardu? «Les sketchs du début, de huit-neuf minutes avec Mario. C’était de l’humour. C’était comme si t’étais tout seul sur scène et que tu faisais des blagues pendant une heure et demie, mais ça durait huit-neuf minutes, avec un humoriste professionnel. C’était dur, au début, d’avoir le sens du punch.»

PHOTO COURTOISIE/Unis TV

Exprimer des émotions

Aussi intéressé par l’art dramatique, Iani Bédard a défendu différents rôles au petit écran. Les enfants ont entre autres pu apprécier sa présence dans «L’académie secrète» et «Les Argonautes», alors que les adultes ont eu droit à son travail dans «File d’attente» et «District 31».

Ce qui le motive le plus? «Quand il y a un personnage de composition et qu’il faut un peu sortir de sa zone de confort, c’est ce que j’adore. C’est le fun de se regarder dans le miroir et essayer de chercher les bonnes émotions pour les bonnes répliques, travailler avec le réalisateur ou les autres acteurs pour trouver la bonne émotion dans la scène.»

On peut voir Iani Bédard l’animateur dans «Le p’tit cabaret», sur les ondes d’Unis TV, le samedi à 19 h. L’acteur pourra quant à lui être apprécié sur la même chaîne grâce à la rediffusion de la série «File d’attente», dès le 8 septembre, à 11 h.