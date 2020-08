La LCF et l’unité canadienne

À chaque Coupe Grey, ils me font pleurer avec la grande fête du football canadien. La LCF, c’est le fleuron de l’unité canadienne. Plus fort que VIA Rail. Les gens d’Edmonton et ceux de Montréal célébrant le plus meilleur pays au monde. En jouant du football à trois essais.

Un football que j’aime beaucoup d’ailleurs.

Pis là, Justin Trudeau qui flambe les milliards depuis quatre mois... et cinq ans. Justin prêt à cracher des dizaines de millions pour WE Charity pour faire travailler sa mère et son frère, aurait refusé un prêt de 30 millions pour permettre à la Ligue canadienne d’opérer quelques mois ?

Ça ne tient pas debout. Et l’UNITÉ canadienne si chère aux libéraux, ça compte plus ? Ce n’est plus important ? Le PQ est rendu si inoffensif que ça ?

La réponse est évidente. Pour trouver le moyen de se faire refuser le prêt de 30 millions, fallait que le dossier et la présentation de Randy Ambrosie soient honteux. Fallait que ce soit gênant. Indéfendable.

Le connaissant, Ambrosie n’a pas dû être capable d’asseoir sa demande sur des livres audités de la ligue. Trois bouts de papier et deux kleenex et envoie le 30 millions !!!

C’est désolant. Le reste du Canada mérite mieux que ça.

Dans le calepin

Ça faisait exactement une semaine à 3 h 30 hier après-midi que Camille Estephan, David Lemieux et Marie-Pierre Houle rencontraient Horacio Arruda et Étienne Vézina du cabinet de François Legault. Depuis, pas un mot, pas un soupir. Vous trouvez ça normal, vous autres ?