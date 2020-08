Le compas dans l’œil...

André Drolet, ex-député de Jean-Lesage aujourd’hui directeur développement des affaires Groupe Daigle, est de nature très compétitive. André, qui était très intense en politique, l’est tout autant en affaires et se montre parfois agressif au golf.

Ses partenaires de jeu en ont eu un bel aperçu au cours des derniers jours alors qu’il a réalisé, avec audace, deux « aigles » (deux coups sous la normale) sur deux normales 4 du parcours de la Faune. À son 2e coup, au trou numéro 9, alors qu’il ne lui restait que 161 verges, il a logé sa balle directement dans la coupe avec une superbe approche, sous les yeux de Christian Falardeau et du député fédéral Joël Godin. Quelques jours plus tard, même scénario, cette fois au trou numéro 13 de la Faune, avec 129 verges à franchir. Ses partenaires de jeu, Jean Maheux, André Ross et Gaétan Nadeau, en parlent encore.

Nouvelle direction

Photo courtoisie

Le club de golf Orléans, fondé en 1868 et situé à Sainte-Pétronille, l’Île-d’Orléans, a un nouveau bureau de direction cette saison, avec la nomination de Jean-Pierre Thibault à titre de président (il assume la relève de Pierre Gosselin). Christine Hébert, vice-présidente, est l’une des trois nouvelles figures élues lors de la récente assemblée générale annuelle ; Lauréanne Dion, trésorière ; Monique L. Deschamps, secrétaire ; ainsi que Alain Daigle, Bernard Touchette, Hugues Gallagher, directeurs, et Johanne Gignac complètent la nouvelle équipe. Le club Orléans peut aussi compter sur une nouvelle addition, celle de Christian Lauzon, à titre de professionnel de golf en poste depuis l’ouverture de la saison 2020. Christian, 57 ans, natif de Saint-Adèle, professionnel durant 16 ans au club Alpine dans les Laurentides, vient combler le vide laissé par le départ à la retraite de Raymond Bédard, en 2007, après 25 ans comme pro du club Orléans. Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Pierre Thibault, Monique L.Deschamps et Christian Lauzon.

Les Dragons

Photo courtoisie

La Coupe Ryder, version du club de golf La Tempête, compétition répartie sur deux jours et mettant en présence 28 talentueux golfeurs des Dragons, et qui s’est tenue récemment, a couronné ses champions. Sur la photo, le capitaine Jean Dionne tient le trophée emblématique en compagnie de son équipe (V.S.O.P.) après avoir battu difficilement par un seul point celle de leurs adversaires dirigée par le capitaine Henri Gélinas (Ready Golf).

Le golf pour Moisson Québec

Photo courtoisie

Moisson Québec tiendra, malgré la COVID-19, son 24e tournoi-bénéfice de golf le lundi 31 août au club de golf Royal Québec de Boischatel, sous la présidence d’honneur de René Proulx (photo), président-directeur général d’Exceldor. Le départ simultané fera place aux départs en continu (à heures fixes) entre 7 h 45 et 13 h 35. L’inscription comprend : le droit de jeu, la voiturette motorisée, la boîte à lunch et la consommation et bouchées de poulet (après la ronde). Certaines activités se tiendront pendant le parcours. Un encan virtuel permettra aux participants de mettre la main sur différents objets et forfaits. Renseignements : Catherine Martel, 418 682-5061 ou moissonquebec.com/activites-benefice/#classique-de-golf.

Anniversaires

Photo courtoisie

Podz (photo) Daniel Grou, réalisateur (Mafia Inc.) et scénariste québécois, 54 ans... Nicolas Lavigne, propriétaire du resto grill Côtes à Côtes et de la Zèbre mobile... Philippe Côté, président de Services Boismax à Scott, 44 ans... Matthew Perry, acteur américain de télé (Friends) 51 ans... Luce Dufault, chanteuse d’origine franco-­ontarienne, 54 ans... Bill Clinton, 42e président des États-Unis (1993-2001), 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 août 2019. Larry Taylor (photo), 77 ans, musicien américain, ex-musicien de session pour The Monkees et Jerry Lee Lewis... 2016. Lou Pearlman, 62 ans, le célèbre imprésario derrière le succès des « boys band » Backstreet Boys et NSYNC... 2016. Donald­­­ Henderson, 87 ans, épidémiologiste américain qui a libéré le monde de la variole... 2015. Doudou Ndiaye Rose, 85 ans, percussionniste sénégalais, classé « trésor humain vivant » par l’UNESCO... 2014. Yves Oscar­­­ Fortier, 100 ans, géologue canadien et pionnier de l’exploration et de l’étude des îles arctiques... 2013. Mario Richard, 47 ans, professionnel du sport extrême, originaire de Québec... 2012. Tony Scott, 68 ans, réalisateur américain... 2011. Gil Courtemanche, 68 ans, écrivain, journaliste et analyste de la politique internationale... 2011. Louis-Philippe Dufresne, 83 ans, animateur pionnier à la radio de Trois-Rivières... 1985. Henri Flammarion, 74 ans, éditeur... 1972. Serge Deyglun, 44 ans, animateur, chanteur, comédien et acteur.