Le ministre de l’Environnement de nouveau critiqué pour sa gestion de l’eau

Le ministre de l’Environnement Benoit Charette a été la cible de critiques pour sa gestion de la protection de cours d’eau lors de l’étude de crédit de son ministère, mercredi.

Le ministre a notamment refusé de confirmer s’il abolira ou non le Conseil québécois de l’eau. Comme le révélait le Journal au début du mois, le ministre est en pleine réflexion quant à l’avenir du comité d’experts qui ne s’est pas réuni depuis un an.

Le ministre Charrette a rappelé que le Conseil a été créé par les libéraux quelques mois avant le déclenchement de l’élection 2018. Il s’agissait d’une des mesures phares de la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030.

L’instance devait permettre d’améliorer la gestion de la ressource en faisant des recommandations au ministre sur les enjeux prioritaires et les mesures à mettre en place, tout en l’aidant à les appliquer.

«C’est une instance dont les mandats n’ont jamais été précisés», a expliqué le ministre en réponse au député du Parti québécois Sylvain Gaudreault qui lui demandait ce qu’il comptait faire du comité.

«On peut parler d’une annonce essentiellement électoraliste», a ajouté M. Charrette avant d’ajouter que des «personnes de qualité» siégeaient à ce comité. On comprend toutefois qu’il juge ce nombre trop élevé.

«On parle d’une instance de tout près de 50 intervenants...donc on ne peut pas penser à une structure opérationnelle», a-t-il expliqué.

Le comité doit compter une quarantaine des experts, de citoyens et d’élus municipaux notamment, mais aucun n’a encore été nommé.

Un plan...dans quelques mois

M. Charette s’est engagé mercredi à faire une nouvelle proposition concernant le Conseil et la protection de l’eau au cours des prochains mois.

«Ça fait bientôt deux ans [...] et le gouvernement actuel n’a pas précisé de mission et il nous dit que dans quelques mois il va prendre une décision s’il l’abolit [le Conseil] ou le réforme, mais pendant ce temps-là, la qualité de nos lacs et rivières se dégrade», a déploré M. Gaudreault.

«L’eau est une priorité pour la CAQ», a insisté le ministre Charrette sans toutefois s’engager comme l’an dernier à faire de 2020 l’année de l’eau.

Le ministre dit travailler avec différents organismes, dont les organismes de bassins versants, pour améliorer la qualité de l’eau, mais la pandémie a ralenti ses travaux.

Le député libéral Frantz Benjamin a dit craindre que la pandémie ne serve d’excuse pour ne pas agir. «En matière de protection de l’eau, il a abandonné ses responsabilités.»

Par ailleurs, le ministre a indiqué qu’il déposerait son plan pour une économie verte cet automne et que la mouture serait différente de celle coulée dans les médias cet été et qui, selon des experts, ne permettait pas d’atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre.