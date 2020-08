Le tramway en danger

Le gouvernement Legault montre de nombreux signes de celui qui a l’intention de larguer le projet de tramway de Québec, alors que la région y perdrait beaucoup.

Lors de l’étude des crédits de la Capitale-Nationale, hier, la vice-première ministre Geneviève Guilbault a refusé de réitérer l’appui envers la nouvelle mouture du projet. Un refus qui s’avère lourd de conséquences.

Le maire Labeaume a réclamé cet été un échéancier accéléré qui lui aurait permis de mettre le projet à l’abri. Il souhaitait lancer dès septembre l’appel de propositions pour le consortium qui construira le tramway.

La réalité, c’est qu’il faut ensuite compter un an pour l’octroi du contrat. Le gouvernement dit vouloir attendre le rapport du BAPE, en novembre, pour se prononcer. Le fameux contrat n’aura donc toujours pas été attribué lors de la prochaine élection municipale de 2021, plaçant le projet dans une situation précaire.

Ainsi donc, Québec court le risque de se voir privée, en pleine relance économique, d’un projet vital à son développement et d’une enveloppe de trois milliards destinée au transport en commun.

Ces fonds iraient donc dans des projets structurants ailleurs, comme à Montréal ou à Longueuil, où on attend le financement. Réunir le financement, c’est le tour de force qu’a relevé la Ville, avec l’appui unanime de tous les partis à Québec et Ottawa.

Mme Guilbault disait hier qu’à Québec, « ça nous prend un réseau de transport structurant, c’est une évidence ». François Bonnardel, ministre des Transports, a affirmé qu’il appuyait le projet à 150 %. Dans les faits, toutefois, on ne voit pas le gouvernement manifester d’appui concret envers le projet d’une quelconque façon, et ce, depuis des mois.

Troisième lien

Loin de se montrer proactifs, les élus de la région de Québec gardent le silence, quand ils ne manœuvrent pas en coulisses pour dénigrer le projet de tramway. S’ils tenaient à sa réalisation, ils feraient preuve de créativité et d’ouverture, ce dont ils n’hésitent pas à abuser pour le troisième lien.

Les deux ministres se sont d’ailleurs montrés, hier, beaucoup plus convaincants lorsqu’il était question d’assurer la réalisation de ce troisième lien. La rigidité dont Mme Guilbault fait preuve en ce qui concerne le tramway s’envole alors comme par magie, peu importe qu’on ne connaisse pas les coûts ni la faisabilité du projet.

Étrangement, les critères de bonne gouvernance, qui s’appliquent avec fermeté lorsqu’il est question du tramway, ne valent plus lorsqu’ils concernent la promesse phare de la CAQ à Québec.

Tous deux n’ont pu offrir non plus de réponse convaincante à savoir pourquoi les coûts du projet du troisième lien et son état d’avancement demeuraient secrets.

La pandémie, qu’ils ont évoquée tour à tour, a le dos large. Toutefois, la situation n’a pas empêché l’administration de travailler, bien au contraire. Comme c’était à prévoir, pris avec cette patate chaude, le gouvernement s’empêtre. Il reste à espérer qu’il n’entraînera pas le tramway dans cette dérive.