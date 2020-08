Malgré la pandémie, Québec ne permettra pas aux municipalités d’enregistrer un déficit

Malgré les pertes engendrées par la crise sanitaire, le gouvernement Legault ne permettra pas aux municipalités de boucler exceptionnellement leur année avec un déficit budgétaire.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: COVID-19: 64 nouveaux cas et deux décès supplémentaires au Québec

Cette possibilité, recommandée notamment par le comité d’experts pour la relance de Montréal, a été écartée du revers de la main par la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, lors de l’étude des crédits budgétaires.

«C'est sûr qu'on ne veut pas que les municipalités fassent de déficit», a tranché la ministre Laforest, en réponse à une question du député solidaire Andrés Fontecilla.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui songeait à demander la permission d’enregistrer un déficit d’environ 500 millions de dollars, peut donc oublier le projet.

«Non. [...] Il ne faut pas arriver à la fin de l'année avec un déficit», a répété la ministre des Affaires municipales.

Une «demande raisonnable»

Un peu plus tôt, mercredi, la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, avait pourtant estimé que la demande de la mairesse Plante était «raisonnable».

Or, les 1100 municipalités auront finalement l’obligation, comme chaque année, de déposer un budget équilibré, comme prévu par la loi.

Le gouvernement devrait toutefois annoncer, «d’ici la fin de l’été», une mesure COVID pour soutenir les municipalités qui se dirigent vers un déficit budgétaire.

«Ce qu’on veut, c’est trouver les mesures appropriées pour donner des outils, pour permettre aux municipalités de disposer d’un budget équilibré, a expliqué Mme Laforest. [...] De quelle manière on va l’offrir? On est en train de l’évaluer.»

Québec souhaite notamment qu’une contribution fédérale fasse partie de la solution.

«Il ne faut pas que ce soient les citoyens qui ramassent la facture», a prévenu Mme Laforest, qui promet une réponse aux municipalités pour «très, très bientôt».

En Ontario, le gouvernement Ford a annoncé la semaine dernière une enveloppe globale de 1,6 milliard pour soutenir ses municipalités.