Opération de la SQ visant les motocyclistes dans plusieurs régions

Les motocyclistes devront rouler moins rapidement, mercredi, car la Sûreté du Québec (SQ) aura l’œil sur eux dans le cadre d’une opération simultanée impliquant 31 unités des régions de la Mauricie, de Lanaudière, des Laurentides et de l’Outaouais.

Ces dernières semaines, alors que le Québec se déconfinait, de nombreux accidents de la route sont venus alourdir un bilan meurtrier chez les motocyclistes.

En date du 18 août, selon les chiffres de la SQ, 31 collisions mortelles impliquant des motocyclistes s’étaient produites cette année sur l’ensemble du territoire desservi par le corps policier. De ce nombre, 12 collisions ont eu lieu dans le District Ouest.

Au total, 39 collisions mortelles sont survenues dans les régions du District Ouest depuis le début de 2020, tous usagers de la route confondus. À l’échelle de la province, on déplore 123 morts sur l’ensemble du réseau routier de la SQ.

«L’objectif de cette opération est d’inciter les conducteurs à la responsabilisation et à la prudence dans leurs déplacements, a indiqué la SQ, par communiqué. Soucieux de la sécurité des usagers de la route, particulièrement des motocyclistes et autres usagers vulnérables, les policiers interviendront en fonction de quatre axes, soit l’éducation, la prévention, l’intervention et la communication.»

Beaucoup de policiers sont engagés dans cette opération durant laquelle on compte multiplier les interventions et les efforts de sensibilisation des motocyclistes.

«Rappelons qu’à moto, il est primordial d’adopter des comportements sécuritaires, a indiqué la SQ. En contrepartie, les autres usagers de la route doivent bien faire leurs angles morts, céder le passage lorsque cela s’applique et porter attention aux motocyclistes, puisque ceux-ci sont plus vulnérables et moins visibles.»