Pierre-Luc Dubois, «un joueur de concession»

Disputant une deuxième série en autant d’années contre les Blue Jackets de Columbus, l’entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay Jon Cooper est plutôt bien placé pour suivre le développement du Québécois Pierre-Luc Dubois, qu’il a qualifié de joueur de concession, mercredi à Toronto.

• À lire aussi: Les Blue Jackets doivent s’avouer vaincus

Quelques minutes après avoir vu son équipe l’emporter 5 à 4 en prolongation pour éliminer les Jackets en cinq parties, Cooper a avancé que Dubois était bien plus dangereux qu’on pourrait le croire en le regardant de son salon.

Repêché au troisième rang au total en 2016, le Québécois de 22 ans a récolté un but et six points contre le Lightning.

«Dans notre groupe d’entraîneurs, il est très, très respecté, a dit Cooper. Il faut donner tout le crédit à Jarmo [Kekalainen, le directeur général des Blue Jackets] pour l’avoir repêché [si haut]. En regardant en arrière, je ne suis pas sûr que c’était le rang auquel il devait être repêché, mais il est excellent.»

«La chose qu’on ne remarque pas quand on le regarde à la télévision plutôt qu’en personne est qu’il est plus rapide. Il a ce mélange de rapidité, de robustesse et d’intensité. Il joue à la limite, ce qui fait qu'il est encore plus difficile à affronter.»

AFP

Plus de responsabilités

En 2019, les Blue Jackets avaient balayé l’équipe floridienne au premier tour. Mais ils pouvaient compter sur les services d’Artemi Panarin, Matt Duchene et Sergei Bobrovsky, qui ont tous quitté par le biais du marché des joueurs autonomes l’été dernier.

Or, les Blue Jackets ont été en mesure d’offrir une véritable opposition cette année encore malgré tout, et Dubois, qui a obtenu plus de responsabilités, y est pour beaucoup.

«C’est un joueur de concession. Tu construis ton équipe autour de lui. Je l’ai vu jouer de près. Juste parce qu’il n’est pas aussi bien entouré, c’est-à-dire qu’ils ont des joueurs talentueux, mais ils ont perdu plusieurs joueurs-clés offensivement, il fait un pas devant pour les remplacer.»