Quand le premier but fait la différence

Ne me demandez pas pourquoi, mais en regardant le Canadien travailler dans le vide contre les Flyers, hier après-midi, j’ai pensé au premier match de la finale de la Coupe du Monde 2016 entre le Canada et Équipe Europe. Vous êtes surpris ? Je le suis autant que vous !

Ce soir-là, à Toronto, là même où se tiennent présentement les séries éliminatoires pour les équipes de l’Association de l’Est de la LNH, on était sûr que la victoire était dans le sac pour les Canadiens après le premier but du match marqué par Brad Marchand, après 2 min 33 s de jeu.

Le Canada était tout simplement trop fort pour ses adversaires dans ce tournoi. Il ne subit aucune défaite en six matchs, n’accordant que six buts.

Qui défendait la forteresse canadienne ?

Carey Price.

Signes annonciateurs

Aujourd’hui, c’est Price qui se retrouve dans l’autre camp. Il sait que s’il accorde le moindre but, son équipe est dans le gros pétrin.

C’est arrivé lors des deux derniers matchs contre les Flyers. Ses coéquipiers ne lui ont donné aucun but.

Il faut le faire !

Quand Michael Raffl a ouvert la marque dans la septième minute de la première période, hier, on pouvait deviner que les carottes étaient cuites.

Les Flyers avaient commencé la rencontre avec force. Ce sont eux qui dictaient le jeu. L’allure de ce qu’allait être le match était établie.

On a revu le Canadien de la saison régulière. Lorsque ses joueurs obtenaient des occasions de marquer, ils n’étaient pas capables de la mettre dedans.

Comme un parieur qui joue des tas de mises à la loterie, Kirk Muller a envoyé maintes combinaisons de trios dans la mêlée, allant même jusqu’à couper le temps de jeu de Brendan Gallagher.

Rien à faire !

À quoi sert Mete ?

Jonathan Drouin et Tomas Tatar n’ont dirigé aucun tir vers Carter Hart. Tout comme Paul Byron, Jake Evans et Victor Mete, qui en totalise zéro en huit parties.

Dans le cas de Mete, les chiffres disent aussi qu’il n’a donné aucune mise en échec depuis le début des séries. C’est pas mal gênant pour un défenseur.

Il patine vite, Victor, mais il ne produit pas grand-chose. Il est chanceux qu’Alexander Romanov ne soit pas admissible pour jouer.

Décourageant, Drouin

Trois attaquants sont pour leur part en quête d’un premier but, soit Phillip Danault, Max Domi et Gallagher. Joel Armia, Drouin et Byron en ont chacun un.

Comme disait Pat Burns : « On ne va pas à la chasse à l’ours avec un couteau à beurre ! »

Parlons de Drouin, si vous le voulez bien.

Il commence à nous faire regretter le défenseur Mikhail Sergachev, que Marc Bergevin a cédé au Lightning de Tampa Bay pour acquérir ses services. Le facteur âge n’est plus une excuse. Il a 25 ans.

Il ne fait pas la démonstration qu’il possède les atouts pour devenir un joueur dominant.

Son avenir à Montréal est devenu nébuleux.

Bravo les jeunes !

Heureusement, Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki, eux, se démarquent. Avant les éliminatoires, j’avais écrit que s’il y avait au moins un point intéressant à observer chez le Canadien, ce serait le rendement des jeunes.

Suzuki ne nous surprend plus, lui qui, en passant, a tiré six fois au but, hier.

Quant à Kotkaniemi, il donne raison à Bergevin et à ses lieutenants de l’avoir repêché troisième en 2018. En plus de bien jouer, il est devenu une bête féroce devant le filet adverse et le long des rampes. Il ne se laisse plus piler sur les pieds.

Ce sont ces deux jeunes qui, avec Price et les duos Shea Weber-Ben Chiarot et Jeff Petry-Brett Kulak, tirent le club.

J’aimerais bien conclure en disant que le Canadien a encore des chances de revenir dans la série. Mais avec six buts en quatre matchs, dont cinq dans son unique victoire, on peut aussi bien dire qu’il s’agit d’une mission impossible.

Que la reconstruction se poursuive.