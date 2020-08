Tatis Jr. devant Vlad Jr.

Fernando Tatis Jr. a éclipsé Vladimir Guerrero Jr. ... jusqu’ici. Mais ne lancez pas la serviette dans le cas du jeune des Blue Jays.

Si vous regardez les statistiques des deux joueurs de 21 ans cette saison, il n’y a aucun doute que Tatis Jr. fait beaucoup mieux que son rival. Il a une moyenne au bâton de ,310 avec 11 circuits et 28 points produits en 25 matchs tandis que Vlad Jr. offre un dossier de ,233 avec 3 longues balles et 6 points produits (avant sa partie d’hier soir).

Par contre, leurs chiffres de l’année dernière se ressemblent davantage :

Pour Tatis Jr. : 84 parties, moyenne de ,317, 13 doubles, six triples, 22 circuits et 53 points produits. Au mois d’août, il a subi une blessure au dos en s’élançant au marbre et le reste de sa campagne a été compromis.

Du côté de Vlad Jr. en 2919. : 123 rencontres, moyenne de ,272, 26 doubles, 2 triples, 15 circuits et 69 points produits.

Leurs parcours dans les mineures sont aussi comparables.

Tatis Jr. : 5 saisons, 288 matchs, 1828 apparitions au bâton, moyenne de ,288, 93 doubles, 23 triples, 76 circuits et 225 points produits.

Vlad Jr. : 4 saisons, 289 parties, 1262 apparitions au bâton, moyenne de ,331, 71 doubles, 6 triples, 44 longues balles et 209 points produits.

Tatis est l’aîné par 80 jours. Cependant, la grande différence physique est leur poids. Vlad Jr. fait 6 pi et 2 po et pèse 250 lb, alors que Tatis Jr. mesure 6 pi et 3 po et fait osciller la balance à seulement 217 lb.

Le jeune Guerrero doit absolument réduire son poids, sinon il n’aura pas la chance de rattraper la vedette des Padres de San Diego.

Dire que le jeune Tatis avait été embauché par les White Sox de Chicago, le 2 juillet 2015, et que ces ceux-ci l’ont échangé aux Padres en retour de James Shields, le 4 juin 2016... Le genre de transaction que l’on peut regretter longtemps !

Et voici Bo Bichette

Quant à Bo Bichette, il est en train de s’imposer.

Le jeune homme de 22 ans ne cesse de faire écarquiller les yeux depuis son arrivée à Toronto et il est en voie d’inscrire son nom dans plusieurs pages du livre des records des Blue Jays.

L’an dernier, il a récolté 61 coups sûrs à ses 46 premiers matchs avec 11 circuits alors qu’Aaron Hill en avait obtenu 58 en 2005 tandis que J.P. Arencibia en avait canonné 10 en 2010 et 2011.

Il est devenu le premier joueur de l’équipe à amorcer sa carrière dans les majeures avec une séquence de 11 matchs avec au moins un coup sûr. Jesse Barfield (1981) et Ryan Goins (2013) avaient connu des séries de huit parties.

Bo a aussi frappé 29 coups sûrs de plus d’un but lors de ses 43 premières parties, soit autant que Ryan Braun (2007) et seulement deux de moins que le meneur, nul autre que Joe DiMaggio, en 1936.

Et cette saison, il n’a pas ralenti.

Vendredi dernier, il a obtenu un circuit dans un quatrième match de suite, tandis que le 12 août, il a offert une performance de 5 en 5 avec un but sur balles et deux buts volés.

Toute une séquence

Le jeune Bichette a connu une séquence de sept matchs avec au moins un coup sûr de plus d’un but et un point produit, devenant ainsi le premier joueur d’arrêt-court de l’histoire à accomplir un tel exploit depuis 1920, saison au cours de laquelle les points produits sont une statistique officielle.

Toutefois, la blessure qu’il a subie au genou droit, dimanche, survient à un bien mauvais moment.

Et il n’était pas le seul à avoir retrouvé sa touche magique depuis que les Blue Jays ont élu domicile à Buffalo.

Cavan Biggio et Bichette (2019), Guerrero Jr. (2018-2019), Lourdes Gurriel Jr. (2018-2019) et Teoscar Hernandez (2017-18-2019) ont tous évolué au Sahlen Field chez les mineures et se sentent à l’aise dans ce stade, bien qu’il ait subi des transformations majeures.

RICK WISE, UN CAS UNIQUE

Au cours de l’histoire des majeures, on a enregistré plus de 300 matchs sans point ni coup sûr. Par ailleurs, seulement 56 artilleurs peuvent revendiquer l’exploit d’avoir claqué deux circuits au cours d’un même match. Toutefois, un seul lanceur peut se vanter d’avoir réussi deux longues balles tout en n’accordant aucun coup sûr à l’adversaire. Il s’agit de Rick Wise. L’ancien des Phillies de Philadelphie a signé un match sans point ni coup sûr dans un gain de 4 à 0 sur les Reds de Cincinnati, le 23 juin 1971. Et il avait produit trois des quatre points de son équipe à l’aide de deux circuits.

KEN HOLTZMAN ET SON EXPLOIT

Il n’est pas donné à beaucoup de lanceurs d’avoir l’occasion de signer un match sans point ni coup sûr. Encore moins d’en réussir un sans toutefois inscrire un seul retrait au bâton ! L’ancien lanceur gaucher des Cubs de Chicago Ken Holtzman est devenu seulement le deuxième lanceur à réussir un tel exploit, le 19 août 1969, quand il a blanchi les Braves d’Atlanta, 3 à 0, au Wrigley Field. Sad Sam Jones, des Yankees de New York, avait signé un tel exploit contre les A’s de Philadelphie dans un gain de 2 à 0, le 4 septembre 1923, au Shibe Park de Philadelphie.

LES BÂTONS DE BABE RUTH

Le bâton utilisé par Babe Ruth lorsqu’il a canonné le 550e circuit de sa carrière, le 11 août 1929, contre les Indians de Cleveland, a été vendu pour la somme de plus de 1 million $ dans le cadre d’un encan qui a eu lieu à Laguna Niguel, en Californie. Ruth devenait, ce jour-là, le premier frappeur à atteindre ce plateau. Celui que l’on a surnommé « The Sultan of Swat » avait autographié le bâton et en avait fait cadeau à son ami Jim Rice, l’ancien maire de Suffern, dans l’État de New York. Un autre bâton de Ruth, celui qu’il avait utilisé pour claquer le premier circuit au Yankee Stadium, en 1923, avait rapporté près de

1,3 million $, en 2004.

DEUX CIRCUITS DE GARY CARTER

Si vous jouez à Quelques arpents de pièges et qu’on vous demande : « Quel ancien joueur des Dodgers a été le dernier à claquer deux circuits dans un match des étoiles ? » Votre réponse ne sera jamais : “Gary Carter !” Car c’est dans l’uniforme des Expos que l’ancien receveur a réalisé cet exploit, soit lors du match des étoiles de 1981. Le piège ? C’est que Carter a porté l’uniforme des Dodgers en 1991. Carter a aussi empêché Bob Forsch de réussir un match parfait en étant atteint d’un tir, le 26 septembre 1983. Forsch avait dû se contenter d’un match sans point ni coup sûr.