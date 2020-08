[PHOTOS] Tramway: les commissaires du BAPE insatisfaits des réponses «incomplètes» de la Ville

Insatisfaits des réponses «incomplètes» fournies par la Ville de Québec à une nouvelle série de questions, les commissaires du BAPE qui étudient le projet de tramway somment le bureau de projet de corriger le tir d’ici vendredi.

La commission d’enquête avait soumis 25 questions additionnelles au bureau de projet le 10 août dernier et demandait à la Ville d’y répondre avant le 12 août compte tenu de l’échéancier serré dont elle dispose.

Le bureau de projet avait été incapable de se conformer à cette demande et avait transmis ses réponses BAPE deux jours plus tard, le 14 août, après avoir demandé et obtenu un délai additionnel. Certaines questions sont «très complexes», avait indiqué le porte-parole de la Ville, David O’Brien, lundi, pour justifier le délai supplémentaire réclamé pour compléter l’analyse et la rédaction.

Au-delà de l’enjeu des délais, le contenu du document a fait sourciller la commission d’enquête du BAPE qui «constate que plusieurs réponses sont incomplètes», peut-on lire dans une nouvelle lettre acheminée au directeur de projet, Daniel Genest, mercredi matin.

La présidente de la commission, Corinne Gendron, lui demande de répondre «de manière satisfaisante» à trois questions d’ici le 21 août à 16h.

Simulations visuelles avant/après

La Commission avait notamment demandé à la Ville, lors des audiences publiques, de lui fournir des simulations visuelles pour «toutes les séquences» afin de pouvoir mesurer l’impact de l’implantation du tramway avant/après.

Elle a réitéré sa demande le 10 août dernier, jour même de la réception d’une mise à jour de la présentation virtuelle avec de nombreuses esquisses (la plupart déjà dévoilées publiquement) illustrant le passage du tramway à divers endroits sur le tracé, en plus des images de futures stations majeures et des pôles d’échanges.

De toute évidence, cette présentation de 99 pages a été jugée insuffisante par le BAPE qui réclame davantage d’images 3D réalisées par des graphistes.

Secteur Chaudière

Les commissaires du BAPE veulent également connaître les infrastructures municipales qui devront être construites ou mises à niveau advenant la mise en place d’un TOD (transit-oriented development) dans le secteur Chaudière qui doit accueillir environ 8 000 personnes.

La Ville a été incapable de répondre à cette question, affirmant qu’elle vient tout juste de débuter son processus de planification de la vision Chaudière. «En fonction de l’évolution du dossier au cours des prochaines semaines, la Ville pourra alimenter la Commission à cet effet», avait-elle répondu, ce qui n’a pas comblé les attentes du BAPE.

Enfin, les commissaires du BAPE demandent des explications additionnelles au bureau de projet sur le rôle de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ) dans les aménagements prévus pour la mise en place du tramway. Les «modalités d’assujettissement du projet à la CUCQ sont en cours de détermination», avait-on expliqué, une autre réponse jugée insatisfaisante par le BAPE.

Dans un échange de courriels avec Le Journal, lundi, la Vile disait toujours vouloir «continuer son excellente collaboration en répondant à toutes les questions de la Commission».

Simulations visuelles: voyez à quoi ressemblerait la Ville de Québec après l'implantation du tramway

Chemin des Quatre-Bourgeois – Avenue Duchesneau (avant–après)

Photo courtoisie Ville de Québec

Photo courtoisie Ville de Québec

Pôle d'échanges Sainte-Foy (avant–après)

Photo courtoisie Ville de Québec

Photo courtoisie Ville de Québec

Boulevard René-Lévesque Ouest – Avenue Murray (avant–après)

Photo courtoisie Ville de Québec

Photo courtoisie Ville de Québec

Station Cartier (avant–après)

Photo courtoisie Ville de Québec

Photo courtoisie Ville de Québec

Station Colline parlementaire (avant–après)

Photo courtoisie Ville de Québec

Photo courtoisie Ville de Québec

Trémie de la Couronne (avant–après)

Photo courtoisie Ville de Québec

Photo courtoisie Ville de Québec

Pôle d'échanges Saint-Roch (avant–après)

Photo courtoisie Ville de Québec

Photo courtoisie Ville de Québec

Pont Drouin (avant–après)

Photo courtoisie Ville de Québec

Photo courtoisie Ville de Québec

1re Avenue – 13e Rue (avant–après)

Photo courtoisie Ville de Québec

Photo courtoisie Ville de Québec

1re Avenue – Rue des Frênes (avant–après)

Photo courtoisie Ville de Québec

Photo courtoisie Ville de Québec

Terminus Charlesbourg (avant–après)

Photo courtoisie Ville de Québec