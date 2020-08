Un ado de Prévost disparu depuis une semaine

PRÉVOST | Un adolescent de Prévost, dans les Laurentides, manque à l'appel depuis maintenant une semaine.

Brandon McDonald, 17 ans, a été vu pour la dernière fois à Prévost le 12 août dernier.

La Sûreté du Québec (SQ) croit que le jeune homme pourrait se trouver à Montréal ou à Kahnawake.

Photo COURTOISIE, SÛRETÉ DU QUÉBEC

L'adolescent mesure 1,63 m (5' 4'' et pèse environ 73 kg (160 lb). Il a les cheveux rasés et les yeux bruns, et arbore une cicatrice sur le menton.

Au moment de sa disparition, il portait une veste noire avec capuchon, des pantalons noirs et des souliers noirs.

Quiconque l'aperçoit est invité à avertir la police en appelant au 911 ou la ligne confidentielle de la SQ au 1 800 659-4264.