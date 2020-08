Un pas de plus en vue du doublement des voies de l’autoroute 50

Le projet de doublement des voies de l’autoroute 50 entre L’Ange-Gardien, en Outaouais, et Mirabel, dans les Laurentides, a franchi une nouvelle étape, mercredi, quand Québec a lancé deux nouveaux appels d’offres.

Bien qu’on soit encore loin d'entreprendre des travaux, les appels d’offres vont permettre de préparer et de faire avancer le projet, selon le ministère des Transports (MTQ).

Le premier appel d’offres vise la réalisation d’études géotechniques et de caractérisation des sols entre Grenville-sur-la-Rouge et Brownsburg-Chatham ainsi qu’entre Lachute et Mirabel. Celles-ci devraient se dérouler sur une période d’un an et permettront au MTQ de connaître la nature des sols en vue «de formuler des recommandations d'ordre géotechnique pour la conception», a-t-on précisé, par communiqué.

L’autre appel d’offres touche à un contrat de deux mois pour la réalisation d’inventaires archéologiques sur le tronçon Lachute-Mirabel.

Les études d'avant-projet pour le doublement des voies se poursuivent. Le projet est inscrit dans la catégorie «projets à l’étude» au Plan québécois des infrastructures 2020-2030.

Soulignons que, chaque jour, 9200 à 101 000 véhicules roulent sur les voies rapides de l’autoroute 40 entre L’Ange-Gardien et Mirabel. Le doublement des voies permettrait de faire reculer le nombre de collisions frontales, donc de morts et de blessés.

Selon Québec, le tronçon entre Lachute et Mirabel est prioritaire «en raison de problèmes de sécurité constatés et de débits de circulation plus élevés».

En campagne électorale en 2018, le premier ministre du Québec, François Legault, avait promis d’élargir l’autoroute 50 le plus rapidement possible s'il prenait le pouvoir.