CINQ-MARS, André



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès prématuré de notre cher André. Il est décédé à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, entouré de l'amour de sa famille, le 3 août 2020, à l'âge de 55 ans. Il était le fils de monsieur Henri Cinq-Mars et de feu dame Corinne Provençal. Il demeurait Saint-Ferréol-les-Neiges. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité audès 9h30.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desAfin de respecter les consignes sur le port du masque émises par la santé publique, il est essentiel d'apporter votre masque et de le porter avant d'avoir accès à notre établissement ou à l'Église. Merci de votre collaboration. Il laisse dans une grande peine outre son père Henri, son frère, ses sœurs, son beau-frère et sa belle-soeur: Céline, Guy (Line Tremblay), Linda (Marc Lachance) et Nathalie; sa filleule adorée: Catherine; ses neveux et nièces: Gabriel et Ève, Jessy et Mélissa ; ses grands amis: Julie, Alain, Yves, Mario, Mehdi et Carl; ses collègues de travail du Mont-Sainte-Anne ainsi que ceux du Dooly's de Sainte-Anne-de-Beaupré. Il laisse également dans le deuil oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Sa famille désire remercier sincèrement l'équipe des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, en particulier les docteurs Trottier et Gagnon, les infirmières Mélissa et Annie-Ève pour leur soutien et les bons soins prodigués. De plus, elle souhaite souligner le formidable travail de l'équipe de Transplant Québec dont les infirmières Julie et Céline qui ont accompagné la famille d'André d'une façon exceptionnelle tout au long du processus. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, QC G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/