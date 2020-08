LEMIRE PERREAULT, Solange



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 août 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Solange Lemire, épouse de M. François Perreault. Elle demeurait à Vallée-Jonction.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Vallée-Jonction, vendredi, le 21 août de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Véronique Jacques), France et Philippe (Heidi Couet); ses petits-enfants : Léonie, Joakim, Antoine, Marie-Soleil, Lili-Rose et Anna et ses sœurs : Rollande (Robert Jacob) et Francine (Henri-Louis Perreault). Elle était la belle-sœur de Rosaire (Lucille Cloutier), Martin (feu Céline Laplante, Marlène Fecteau), Louise-Hélène (feu Normand Perreault), Henri-Louis (Francine Lemire), Suzanne (Raoul Veilleux), Daniel (Marjolaine Labbé), Agathe (Paul Rhéaume), Normand (feu Lise Paré, Lyne Berthiaume), Ghyslaine, Andrée (Daniel Perreault), Clément (Lucie Marcoux), Jean-Pierre (Chantal Rouillard) et Chantal (François Lessard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, Bureau 214, Québec, G1S 3G3) : https://www.cancer.ca/fr-ca/ ou la Fabrique Saint-Famille (Vallée-Jonction).