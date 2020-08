SÉVIGNY GAGNON, Monique



À son domicile, le 12 août 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée subitement madame Monique Sévigny, épouse de feu Paul-Henri Gagnon. Elle était la fille de feu monsieur Aimé Sévigny et de feu dame Gisèle Lachance. Elle demeurait à Charny, autrefois à Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses frères: Gaston (Lorraine Bowles), Gaétan (Nicole Drolet), Serge (Lisette Lamontagne), feu Luc (Sylvie Alice Laflamme) et ses soeurs: feu Lise (Gilles Laliberté), Ginette, Aline (feu Jean-Claude Paradis) et Nicole (Vincent Allard). Elle laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gagnon: André (Gisèle Dubois), Yvon (Monika Leblanc), Roger (Pauline Baron) et Gaston; Rita (Gérard Lambert), Céline (Gilles Roberge) et Marie (Bertrand Godbout) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier à son amie, Jocelyne Lachance pour sa présence continue. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/), 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8.La famille vous accueillera auà compter de 9h.L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse de Charny.Si vous désirez y assister, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://funeraweb.tv le vendredi 21 août à 11h.