STAMOS, John



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 11 août 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur John Stamos, époux de feu dame Denise Larose. Il était le fils de feu dame Gertrude Grant et feu monsieur John Stamos. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille Suzanne (Daniel Delisle); ses petits-enfants : Roxanne (Guillaume Cayer) et William (Anne Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Yvan, Colette (feu Grégoire Dumas), Jacques (Marthe Tremblay), Gisèle (Albert Desrochers), Gilles (Hélène Caron), Hélène (Georges Moreau), Germaine (Claude Hamelin), Michel (France Côté) et Yolande (Pierre Savard) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3, tél. : (418) 683-8666, via internet : www.cancer.ca