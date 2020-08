ROY, Lucille



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 août 2020, à l’âge de 95 ans et 9 mois, est décédée madame Lucille Roy, épouse de feu monsieur Luc Levasseur, fille de feu madame Alexina Bisson et de feu monsieur Jean Roy. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h . L’inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil feu Jean-Claude, Diane, Denis (Pierrette Ferland), Jocelyne (Camil Montminy) et André; ses petits- enfants: Valéry, Audrey, Véronique, Pierre-Luc, Jonathan, Julien et Philippe; ses frères et ses soeurs: Eugène, Gérard et Laurette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que celui du Manoir St-Louis pour les bons soins prodigués.