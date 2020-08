BÉDARD, Léo



À l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 23 mars 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Léo Bédard. Le 28 juillet 2020, sa douce moitié, madame Gisèle Simard, est allée le rejoindre à l'âge de 86 ans. Ils demeuraient à L'Ange-Gardien. La famille vous accueillera le samedi 22 août à compter de 13h au centre commémoratifet de là au cimetière de l'Ange-Gardien, Avenue Royale.Monsieur et madame Bédard laissent dans le deuil leur fille Louise (Michel Grenier) ; leurs petits-enfants : Dominique (Marc Letendre), Roxann (Maxime Lacroix) et Laurence (Steeven Keough) ; leurs arrière-petits-enfants : Océane, Jacob, Ryan, Emma et Landon ; leur bru Johanne Grenier (feu Mario Bédard) et sa fille Marilou, La sœur de Léo : Rita Bédard ; leur grand ami monsieur Jean-René Bouchard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Ils étaient également les parents de feu Danielle. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, particulièrement celui du Deux-Côtes et du Trois-Côtes pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0