GENDREAU, Huguette



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 13 août 2020, à l’âge de 68 ans et 2 mois, est décédée madame Huguette Gendreau, conjointe de monsieur Jack Genest, fille de feu madame Marguerite Fiset et de feu monsieur Ovila Gendreau. Elle demeurait à St-Lambert.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h30 à 14h.Elle laisse dans le deuil son conjoint Jack Genest; ses enfants: Simon, Danny (Stéphany Pichette); ses petits-enfants: Laurie, Alice et Daphney; sa sœur Denyse (Raymond Gaulin); ses beaux-frères et belles-sœurs; Guy Genest (Nicole Deneault), Lise Genest (Léo Fontaine), Alice Genest (feu Jean-Pierre Lachance), Shirley Genest; ses neveux et nièces: Chantal et Jean-Yves Gaulin, Stéphane Michaud (Julie Caron) leurs enfants Cédric et Gabrielle. Plusieurs oncles, tantes, de nombreux cousins et cousines des familles Gendreau, Noël, Fiset, Blais et Fillion. Sa très grande amie Évangeline Duguay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, QC Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca Des formulaires seront disponibles sur place.