LAMONDE, Diane Côté



Au CHSLD de Montmagny, le 25 mars 2020, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédée madame Diane Côté, épouse de monsieur Alphonse Lamonde. Elle était la fille de feu monsieur J-René Côté et de feu dame Bertha Fournier. Elle demeurait à Montmagny.Outre son époux Alphonse (Tiphonse), elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle " Dany " (Laurent Clavet), Claude (Danielle Blais), Linda (Martin Roberge), ses petits-enfants : Tommy Clavet (Marie Eve Boucher), Dave Clavet (Mélissa Picard), Lydïa Bernier, Kate Bernier (Christian Gonthier), Andy Bernier (Jessica Leblanc) et ses 13 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Lucette Côté et sa belle-sœur Pierrette Fournier, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamonde : Roger (Hélène Joncas), Jeannine (Marc Côté), Guy (Nicole Caron), Suzanne (Louis-Marie Pilote), Gervaise (Gaston Montminy), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœur : Léo, Yvette, Roger et André. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Montmagny pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. La direction a été confiée à la