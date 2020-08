ROULEAU, Daniel



À l'Hôpital St-Sacrement, le 13 août 2020, à l'âge de 67 ans et 6 mois, est décédé monsieur Daniel Rouleau, fils de feu madame Lucie Duval et de feu monsieur J. Albert Rouleau. Il demeurait à Québec.Malgré son handicap, Daniel était un frère intelligent, courageux et souriant. Sportif dans sa jeunesse, il a remporté en 1973, le championnat canadien en patinage de vitesse sur courte piste. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Marc (Colette Robitaille), Louise, Nicole (Lorrain Gamache), Richard (Lise Auclair), Hélène, Michelle et Simon (Madeleine Hardy). Il sera aussi regretté par sa filleule Madeleine-Alexandra, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée auSelon le désir de Daniel, ses cendres seront déposées à l'endroit qu'il a choisi, où il pourra enfin retrouver sa liberté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.org Des formulaires seront disponibles sur place.