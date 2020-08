BOURGEOIS, Frederic Jr "Fred"



Au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, le mardi 18 août 2020, est décédé à l'âge de 71 ans, Frederic " Fred " Bourgeois Jr., mari de Rita (Langlois) Bourgeois. Il demeurait à Cap-Pelé. Né à Shediac, il était le fils de Frederic Bourgeois de Moncton et feu Georgette (Caissie) Bourgeois. Avant sa retraite, il était dans l'armée. Il était membre de la filiale 33 de la Légion royale canadienne, Shediac et Lignée officielle du régiment blindé 12e Régiment blindé du Canada. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils, Jeffrey (Isabelle Dionne) de Québec, QC; deux soeurs: Florine Bourgeois (Richard McGinnis) de Saint-John et Betty Bourgeois de Moncton; un frère, Paul (Ella Maranda) de Minto; deux petits-enfants: Florence et Charles.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial St-Joseph à Shediac.En mémoire de Fred, un don à la Fondation CHU Dumont serait apprécié. La crémation et les arrangements funéraires sont sous la direction du