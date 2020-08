ROBITAILLE-BOULANGER,

Huguette



À Québec, le 5 août 2020, à l’aube de ses 95 ans, est décédée madame Huguette Robitaille, épouse de feu monsieur Claude Boulanger, fille de feu madame Marie-Anne Véronneau et de feu monsieur Roméo Robitaille. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.L’inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles immédiatement après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Mélanie (Alexandre Lemay) et Dany (Catherine Charest); ses arrières petites-filles: Raphaëlle, Rébécca et Michelle; ses soeurs: Suzanne (Jean Moreau) et Monique (André Masse). Elle laisse aussi dans le deuil madame Nicole Bourret ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son fils Michel et son frère Bertrand. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du Manoir de la Rivière pour les bons soins prodigués.