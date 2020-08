POLIQUIN, François



À son domicile, le 11 juin 2020, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur François Poliquin, conjoint de madame Élisabeth Peixoto, fils de madame Denise Fortin et de monsieur Jean Poliquin. Il demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. La famille recevra les condoléances aude 10 h à 12 h.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre sa conjointe et ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants : Éric et Julie (Patrick Baillargeon); son petit-fils : Antoine; la mère de ses enfants : Johanne Brault; son frère : Robert (Annie Bilodeau) et sa soeur : Sylvie (Michel Lambert); ses neveux et nièces : Alexandra Lambert (Jean-Pierre Lebel), Marie Pier Lambert (Vincent Savard), Laurie Poliquin (Joel Babin), Maude Poliquin ainsi que les enfants de ses neveux et nièces : Léa et Ludovick Lebel et Logan Savard. Il laisse également dans le deuil sa belle-famille : David Alves Peixoto (feu Maria-Luisa Alves Vilela), Lucie (Gabriel Côté), Daniel, Emilie, Catherine et Ann-Laury; ses oncles et tantes : Lise Poliquin (Paul Simard), feu Richard Poliquin (son parrain), (Renée Masson), Josette Poliquin (Jean-Claude Fortier) et feu Fernand Fortin (Colette Beaumont). Il sera également regretté par ses cousins et cousines : Johanne Fortin (Edwin Robitaille), Jean Fortin (Nathalie Proteau), Nancy Simard (Christian Turcotte), France Simard (Daniel Boulanger), Nathalie Simard (Guy Blouin), Eric Simard, Jean Boucher (Andrée Perron), Judith Poliquin (Guy Plamondon), Frédérick Poliquin (Isabelle Simard) et Charles Poliquin (Claudine Paquette) ainsi que de nombreux amis. La famille tient à remercier l'Infirmière Karine Lamonde et Dre Marie-Josée Mailloux du CLSC Chauveau... Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, www.cancer.ca.