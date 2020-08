LAFLAMME, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 mars 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gilles Laflamme, époux de madame Lise Roberge, fils de feu Gérard Laflamme et de feu Marie Eva Lemieux. Il demeurait à Saint-Anselme. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Luc (Cathy Roy) et Nancy (Frédéric Proulx); son frère et ses soeurs: Louis-Philippe (Louise Giguère), Jeanne d'Arc (feu Daniel Letellier), feu Lucille (Philippe Turgeon (Carmen Goulet)), Ghislaine (feu André Gingras) et Thérèse (Raynald Lehouillier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roberge: feu Marie-Marthe (feu Léon Bouffard), Huguette (feu Noël Bouffard), feu Gaétan, Noël (Thérèse Côté), Clarisse (Gilbert Lavoie), Claudette (Claude Nolin), Nicole (Regis Cantin), Clermont (Paule Grégoire), Marie-Paule (Jocelyn Tremblay), Rose-Agathe (Emile Boilard), Lucie (Gaétan Bouffard) et Emilien (Jocelyne Pichette) ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 8e et du 7e étage à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qcoù la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 12h30, et de là au cimetière paroissial sous la direction de la