NORMAND, Micheline Lachance



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus du CHU de Québec, le 21 mai 2020, à l'âge de 76 ans et 11 mois, est décédée madame Micheline Lachance, épouse de monsieur René Normand, fille de feu madame Germaine Lapierre et de feu monsieur Marcel Lachance. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h . L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Suzanne Couture) et Myriam (André Luc Bisson); ses petits-enfants : Cedric (Amélie), Alexandre et Annsophie; ses frères et sœurs : Fernand (Françoise Chantal), feu Jean-Louis, feu André (feu Anita Chapados, Lucile Le Houillier), feu Jean-Claude (feu Francine Lessard), Yvan (feu Louise Mathieu, Yolande Dolbec), Louisette et feu Raynald; ses beaux-frères et belles-sœurs : Louisette, feu Bergerette (feu Michel Gilbert), Joachim (Leila Heller), Arlette (feu Raymond Lemay), Eliane (feu Robert Bourboin), Rémy (Louise Lévesque) et François (Suzie Côté); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins et cousines. Elle laisse également dans le deuil ses ami(e)s : André Picard, Robert Bergeron, Claudette et Raynald Morin, Lise Cormier, Cécile Toussaint et ses très chers voisins Marie et Jean-Marc. Nous remercions les membres du personnel des départements d'oncologie et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus du CHU de Québec pour les bons soins prodigués, leur sollicitude et leur soutien. Un merci spécial au médecin de famille de Micheline, la Dre Nathalie Émond, pour sa constante bienveillance, son humanité et le dévouement dont elle a fait preuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - soins palliatifs Hôpital de l'Enfant-Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.org.