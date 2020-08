AUBIN, Lauréat



À son domicile, le 29 mars 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Lauréat Aubin, fils de feu Béloni Aubin et de feu Yvonne Bissonnette. Il demeurait à Saint-Lazare de Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30,Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses fils: Eric et Jean-François Aubin ainsi que la mère de ses fils Fabienne Morin. Il était le frère de: Réal, Ronald (Monique Gagné), Claudette (Louis Laflamme), Monique (Réjean Morin), Gaétane (Raynald Gourgues), Diane (Rénald Labrecque), Céline (Jean-Benoît Lavoie), Yvon (Armande Lévesque), feu Benoît et feu Gilles. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de Prévention du Suicide de Québec 1310, 1e avenue Québec, QC G1L 3L1. Téléphone : 418-683-0933 https://www.cpsquebec.ca/faire-un-don/ Monsieur Aubin a été confié pour crémation à la Maison Funéraire :Roy & Rouleau inc.131, rue CommercialeSaint-Damien