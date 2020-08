LAMONTAGNE, Julien



Au Centre Hospitalier Saint-François de Québec, le 14 août 2020, à l'âge de 86 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Julien Lamontagne, époux de Mme Denise Gingras. Fils de feu Philias Lamontagne et de feu Adrienne Fortin, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Julie Vandal-Lemoyne), Sylvie (Jean Clément), Martine (François Morin) et Julie (David Lapointe); sa petite-fille : Laurie Goulet (Émile Gaudreau); ses sœurs: Jeanne d'Arc (feu Marcel Côté), Gisèle (feu Gaston Rouleau) et feu Noëlla (feu René Lapointe) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs: Michel Julien (Colette Huot), Rénald Lippé (Ginette Caron) et François Lippé (Denise Marois). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au, de 9h à 11h30.L'organisation Sylvio Marceau Henri-Bourassa diffusera l'événement funéraire de Julien Lamontagne le samedi 29 août 2020 de 11h15 à 12h45. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/16882. La webdiffusion sera accessible pour tous, sans mot de passe. La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du Centre Hospitalier Saint-François pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Lamontagne. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre Hospitalier Saint-François (1604, 1e Avenue, Québec, QC G1L 3L6) Pour rendre hommage à M. Lamontagne, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.