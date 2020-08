MARCOTTE, Magella



À Saint-Basile, le 28 juillet 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé, paisiblement, à son domicile, monsieur Magella Marcotte époux de madame Marguerite (Margot) Girard et fils de feu monsieur Émile Marcotte et de feu dame Corinne Bédard. Monsieur Marcotte laisse dans le deuil, outre son épouse madame Marguerite Girard, ses frères et sœurs : Lévy (feu Jeannine Germain), Marielle (feu Laurent Piché), Jean-Claude (Geneviève Galarneau), Bernice (feu Albert Boutet), feu Huguette, Agnès (feu Gilles Boutet), Étienne (Huguette Germain), Renel (Nicole Papillon) et Roland; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Girard : Raynald, Alain (Nicole Gagné), Claire (Denis Marcotte) et Normand (Hélène Beaudet); sa filleule : Josée Marcotte (Dominic Bellavance), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements spéciaux à monsieur Claude Thibault, infirmier en soins palliatifs, pour son humanisme et les bons soins.et de là au cimetière paroissial.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec. QC. G1S 3G3 www.cancer.ca .