BOIVIN, Louise



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 29 juin 2020, à l’âge de 60 ans, est décédée madame Louise Boivin, épouse de feu monsieur René Garneau, fille de feu madame Gracia Falardeau et de feu monsieur Gérard Boivin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h30.Elle laisse dans le deuil son conjoint Michel Lépine; son frère et ses sœurs: Monique (Carol Lafrance), Jean-Pierre (Sylvie Bolduc) et Nicole (René Dubois); son parrain Fernand Boissinot (feu Georgette Falardeau); son filleul Guillaume Dubois; ses neveux: Laurent Boivin (Mélanie Massé) et Xavier Dubois (Amélie Dumont); sa nièce Isabelle Boivin ainsi que de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs (5e étage) de l’Hôtel-Dieu de Québec pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Patro de Charlesbourg, site Web : info@patrocharlesbourg.net