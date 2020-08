GAUTHIER, Julien



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 3 août 2020, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédé monsieur Julien Gauthier, époux de madame Estellle Fortin, fils de feu dame Marie-Louise Laberge et de feu monsieur Edmond Gauthier. Il demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Outre son épouse Estelle, il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain (Diane Lavoie) et Pierre ; ses petits-enfants : Sophie, Anthony et Marie-Pier; ses frères et sœurs : Raymond (Eugénie Gravel), feu Richard (Jacqueline Houde), feu Maurice (Brigitte Racine), feu Mariette (Gérard Jean), feu Jean-Paul (Louise Néron), René (Ghislaine Corneau), feu Lorenzo, feu Henri (Rolande Lavoie), Réal (Nicole Coulombe), feu Fernand, Roger, Germain (feu Marie-Claire Lavoie), Clément et Monique (Sylvain Poitras); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du CRCEO et du département en soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur attention et bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle 380 rue du Pont, Québec, Québec Téléphone : 418 524-2626 Site web : www.gilleskegle.org.