ALLARD, Nicole Leclerc



À son domicile, le 31 juillet 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée paisiblement et entourée des siens, madame Nicole Leclerc, l'épouse de monsieur Guy Allard et fille de feu monsieur Émile Leclerc et de feu madame Simone Gauthier. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Leclerc, laisse dans le deuil, outre son époux bien-aimé, ses filles : Dominique (Pierre Petit) et Guylaine (Marc Doiron); ses petits-enfants adorés : Jérémy, Amélie et Rosalie; ses frères et sœurs de la famille Leclerc : Yvon, René, Marcel, Pierre, feu Denise et Diane; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Allard: feu Jean-Louis (Judith Larouche), Marc-André (Jeanne D'Arc Tanguay), feu Éliane (feu Guy Morisset), Claude (Françoise Belley), feu Denis, Doris (Jean Boulay), Catherine (Fernand Filion), Raymond (Brigitte Caron) et Florian (Sylvie Cantin); sa meilleure amie Nicole Gauthier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au Dr Pierre Viens, Dr Johanne Frenette, ainsi qu'à l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 13h à 14h30 à laLes cendres seront déposées au Columbarium Claude Charest & fille Ltée, Pont-Pouge. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec. QC. G1S 3G3 www.cancer.ca.