CHAPADOS, Francine Careau



À son domicile, le 14 août 2020, à l'âge de 72 ans et 11 mois, est décédée dame Francine Careau, épouse de monsieur Marcel Chapados, fille de feu dame Lilianne Vermette et de feu monsieur Marcel Careau. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 14h30 etLes cendres seront déposées au columbarium de laOutre son époux Marcel Chapados, elle laisse dans le deuil, ses enfants: Benoît (Kathy Poirier), Marie-Claude; ses petits-fils: Hugo et Robyn; ses sœurs, son frère et ses belles-soeurs: Nycole (feu Jacques Mercier), Madeleine (feu Réjean Blouin), Lorraine (feu Claude Richard), Marc- André, Lorraine Béland (feu Denis Careau, Jacques Fréchette), Francine Létourneau (feu Jean-Claude Careau); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Chapados: René, Gaston, Micheline Cassista (feu Jean-Claude Chapados), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre ses parents, elle est allée rejoindre, son frère Daniel Careau, ses beaux-parents Marie-Jeanne et Edgar Chapados et son beau-frère Albany Chapados. Un sincère remerciement à l'infirmière Nathalie Paquet du CLSC de la Jacques-Cartier, ainsi qu'au Dr Vincent Demers, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec QC G1V 4G5, tél :418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.