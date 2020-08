BEAUDET LEDUC, Clémence



Au centre hospitalier Hôtel-Dieu de Lévis est décédée, le 26 avril 2020, à l'âge de 94 ans, Mme Clémence Beaudet Leduc. Elle a rejoint son époux M. Gilbert Leduc et ses parents, Mme Berthe Lemay et M. Égide Beaudet. Native de Leclercville, elle vivait à la résidence La Cité des Étoiles de Sainte-Croix. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles, André (Diane David), Monique (Michel Laroche), Claude (Lucie Desaulniers), Linda (Guy Houde) et François (Nancy Paquet); ses petits-enfants: Geneviève (Yves Loiselle), Kevin (Mylène Roireau), Mélanie (Alessandro Conti), Sébastien (Claudine Dubois), Méliza (Jean-François Dionne), Johannie (Stuart Day), Michaël, Éloïse, Thomas et Frédérique; ses arrière-petits-enfants: Alexandre et Rosalie Villeneuve, Félix, Mathilde, Ellianna et Raphaëlle Leduc ainsi qu'Hadrien Dionne. Elle laisse aussi dans le deuil son frère Jean-Guy, sa belle-sœur Irène et plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements très sincères au personnel de la résidence La Cité des Étoiles de Sainte-Croix. Des remerciements sont aussi adressés au personnel soignant de l'unité des soins palliatifs du centre hospitalier Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins prodigués.Pour exprimer votre sympathie, la famille vous invite à donner à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.