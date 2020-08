LAPOINTE, Marcel



Le 26 juin 2020, est décédé Marcel Lapointe, époux de feu Thérèse Bisson, demeurant à Sainte-Marie. Il avait 86 ans et 11 mois et était le fils de feu Marie Turmel et de feu Philippe Lapointe. Avec son côté entrepreneurial, il a contribué au développement économique de Ste-Marie, il a été cofondateur de la quincaillerie Handy Andy et du garage Dufour et Lapointe autos inc. de Ste-Marie. La famille vous accueillera:le vendredi 21 août 2020 de 19h à 21h, le samedi 22 août 2020 de 9h à 10h30.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants et petits-enfants : France (Yvon Bédard) et ses enfants Catherine (Louis Marcoux) et leurs filles Lauralie, Julia et Sophianne, Geneviève (Jérôme Gendreau) et leurs filles Sara-Ève et Ariane, Shannon (Jonathan Pouliot) et leurs enfants Olivia, feu Paul-Antoine et Gabriel, et Marc-Yvon (Catherine Gendreau). Odile (Yves Trottier) et leurs fils Jean-Yves, William (Geneviève Legault), Hubert, Samuel (Laurence Forget Besnard) et Léo. Régis et son fils Alexandre. Ses frères et sœurs : feu Ludovic (Colette Tanguay), Clément (Marie-Claire Gagné), Rose-Ange (feu Léonard Brousseau) Gervais prêtre, Fernande (feu Lauréan Gagnon, Jean-Paul St-Pierre), Berthe (feu Renald Bisson), Madeleine, Philippe Jarroussault et feu Suzanne, ainsi que ses tantes Mme Jeanne-Mance Turmel et Mme Jeanne-D'Arc Turmel. Ses beaux-frères et belles-sœurs: Marguerite (feu Bertrand Bédard), Madeleine (feu Rémi Boilard), Yvette (Germain Rouillard), Laurette (Larry Lowe), Gervaise (feu Raymond Lacoste), Colette (Roger Vachon), Françoise (Gervais Rouillard), Patrick (Laurette Lessard), Louise et Claire (André Bernard), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie particulièrement Nathalie Marcoux inf. et toute son équipe au CLSC Nouvelle Beauce, ainsi que toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs services personnalisés. Nous souhaitons remplacer l'envoi de fleurs par un don à l'organisme communautaire Lien-Partage de Sainte-Marie (programme popote roulante).