ROBITAILLE, Denise



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 18 juillet 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Denise Robitaille, fille de feu madame Fernande Vadeboncoeur et de feu monsieur Ovila Robitaille. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,, de 9h à 11h.La disposition des cendres se fera au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles. Elle était la sœur de: Nicole (feu Jacques Gauvin), feu Gisèle (feu Gilles Fiset) et Ginette (feu René Gagnier). Elle laisse dans le deuil ses petits-neveux et petites-nièces: Éric (Nancy Couture), Annie (Michel Caron), Julie (Jean-Martin Bouchard), Isabelle (Alain Gauvin), Simon (Mélissa Bouchard), Caroline (Alexandre Beaumont), Martin (Chantal Daoust), Cynthia (Éric Duperron) et Luc (France Pilon); ses petits-petits-neveux et petites-petites-nièces ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement à tout le personnel médical qui ont pris soin d'elle durant ces nombreuses années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, téléphone : 418 656-6241, site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org Des formulaires seront disponibles sur place.